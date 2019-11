19-11-2019, Redactie - 112Groningen

Politie doet onderzoek naar straatroven (Video)

Groningen - De politie doet onderzoek naar een serie straatroven die is gepleegd in de perode van oktober 2019 tot en met deze week. Op verschillende plekken in de Stad hebben 13 overvallen plaatsgevonden.

Opvallend is dat de overvallen vooral werden gepleegd in het noordelijke deel en het centrum van de Stad werden gepleegd.

Uit onderzoek en informatie van getuigen is gebleken dat bij een deel van de straatroven sprake is van een overeenkomend signalement. Er zou sprake zijn van tieners met een getinte huidskleur. Onder bedreiging van een mes of vuurwapen werden de slachtoffers gedwongen hun spullen af te geven. De daders, voornamelijk op de fiets, droegen op het moment van de overval een bivakmuts, capuchon of sjaal om hun gezicht te bedekken.

De politie vraagt om alert te blijven en bij verdachte situaties 112 te bellen. Daarnaast komt de recherche graag in contact met mensen die meer weten. Dit kan via 0900-8844 (Geen spoed, wel politie) of 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).