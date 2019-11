21-11-2019, Redactie & Youtube video & foto Meternieuws.nl

Twee jongens uit Stadskanaal beroofd in Emmen (Video)

Emmen - In Emmen zijn woensdagavond twee jongens beroofd. Dat gebeurde bij de Lemzijde in die plaats.

Twee jongens(18 en 19) uit Stadskanaal stonden te praten, toen een groepje van drie of vier jongens op hen afkwam. Ze werden bedreigd met een wapen. Tips bel daN 09008844