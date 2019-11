21-11-2019, Oogtv.nl (Bron) & Martin Nuver

Mist van woensdag trekt langzaam weer weg (Video)

Groningen - De mist die Groningen woensdag de hele dag en nacht bedekte trekt donderdag in de loop van de dag langzaam weg. Het KNMI heeft code geel inmiddels ingetrokken. Zegt Oogtv.nl

De mist was woensdag aan het einde van de avondspits erg dicht. Tijdens een ritje door de stad was het opvallend dat vooral veel fietsers daar totaal geen rekening mee hielden. Zonder licht doemden zij in de donkere en zeer mistige avond uit het niets op. Daaronder waren diverse ouders met kinderen op de fiets of bakfiets.

Automobilisten hielden er over het algemeen wel rekening mee en minderden hun snelheid. Dat leidde wel tot wat files en langzaam rijdend verkeer. Diverse voetgangers wilden zich laten zien en wandelden met fietslampjes op over straat. Er zijn geen meldingen van ongevallen.