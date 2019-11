21-11-2019, Oogtv.nl (Bron)

Reanimatietraining voor 800 deelnemers in UMCG

Groningen - De grote reanimatietraining van aanstaande zaterdag in het UMCG is nu al een groot succes. De inschrijving van begin oktober was in no time volledig uitverkocht, met ongeveer 800 deelnemers. Meldt Oogtv.nl