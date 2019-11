21-11-2019, Oogtv.nl (Bron)

Justitie eist 18 maanden cel voor illegale tabak productie

Groningen - Justitie eist tegen een 40-jarige man uit Groningen anderhalf jaar cel, voor het produceren en opslaan van illegale tabak in zijn huis. Tegen een 34-jarige medeverdachte is acht maanden geëist. Meldt Oogtv.nl

De medeverdachte was niet aanwezig tijdens de rechtszaak. Het tweetal werd in augustus vorig jaar aangehouden bij een woning in Hoogkerk, na klachten over een weeïge lucht rond het huis van de verdachte. De politie trof in het huis ruim duizend kilo waterpijptabak, 64 kilo rooktabak, bijna 3 duizend sigaretten en vervalst verpakkingsmateriaal aan.

Ook bij zijn moeder lag tabak opgeslagen. Volgens justitie is de verdachte na zijn aanhouding vorig jaar gewoon doorgegaan met zijn hobby: hij werd afgelopen weekend nog aangehouden met tweehonderd kilo tabak en sigaretten in zijn auto. De rechter doet over twee weken uitspraak.