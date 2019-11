21-11-2019, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Ongeval op parkeerplaats supermarkt in Leek

Leek - Op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Waezenburglaan in Leek zijn donderdagavond even na negen uur twee auto's in botsing met elkaar gekomen, vermoedelijk tijdens het inparkeren aldus omstanders.