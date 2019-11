22-11-2019,

Brand bij Hempflax in Oude Pekela

Oude Pekela - Bij Hempflax aan de Hendrik Westerstraat in Oude Pekela heeft donderdagnacht om 01:55 uur brand gewoed.

Het ging het om een smeulbrand in een stookgebouw. Aldus de persvoorlichter op Twitter.

Brandweer tweet:

1/ De brandweer is ter plaatse aan de Hendrik Westerstraat in Oude Pekela voor het bestrijden van een smeulbrand in een stookgebouw van een bedrijf. We krijgen daarbij assistentie van een schuimblusvoertuig uit Delfzijl en een dompelpomp uit Veendam.

2/ Oude Pekela: we hebben met het schuimblusvoertuig van buitenaf veel bluswater opgebracht. Nu kunnen we met een shovel de grote hoeveelheid materiaal uit elkaar halen en afblussen. Kans op uitbreiding is er niet meer, ‘brand meester’.

