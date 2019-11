22-11-2019, Redactie

Ongeval tussen twee vrachtwagens op N33

Veendam - Door een ongeval tussen twee vrachtwagens op de N33 in de richting van de Eemshaven was de weg vrijdagmorgen om 11:55 uur lange tijd dicht. Er ontstond forse schade aan beide trucks.

Het is niet bekend of er gewonden bij vielen. De oorzaak is nog onbekend. Een bergingsbedrijf heeft de voertuigen later weggesleept.

