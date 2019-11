22-11-2019, Gerben Van der Laan 112Groningen & Meternieuws.nl

Ravage na ongeval op N33 bij Gieten

Gieten - Op de N33 ter hoogte van Gieten is vrijdag tegen de avond een ernstig ongeval gebeurd waarbij een auto, een vrachtwagen en nog een personenauto betrokken was. Een personenauto is hierbij op de zijkant beland.

Brandweer, ambulance en trauma helikopter zijn ter plaatse geweest voor assistentie. Door het ongeval ontstond een kilometers lange file (verkeerd infact in de spits) op de N33 tussen Gieten en Veendam en op de N34 tussen Gieten en Gasselte. Over de oorzaak van het ongeval is nog niks bekend. 1 persoon is gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Een van de voertuigen botste achterop de vrachtwagen. De weg zal vanwege onderzoek en berging nog enige tijd afgesloten zijn. Het verkeer werd omgeleid.