22-11-2019, Tonnie Stam

Tewaterlating van de Arklow Accord (Video)

Westerbroek - Bij Ferus Smit in Westerbroek is vrijdagmorgen de Arklow Accord te water gelaten. Elke boot is weer een sensatie op zich. Veel mensen komen kijken.

Ongedoopt, met assistentie van de Wagenborg sleep-/duwboten Gyas en Waterpoort ging hij te water. De Accord is 119,50 meter en 14,99 meter breed. Tarwe, mais en andere bulkgoederen gaat hij trasnporteren. Meer info ontbreekt. Zie ook