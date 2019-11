23-11-2019, Dennie Gaasendam 112Groningen / DGFotografie

Automobilist slaat over de kop bij Meeden

Meerstad - Zaterdagmorgen is een personenauto op zijn dak terechtgekomen na een aanrijding met een paaltje. Bij een wegversmalling op de Hereweg in Meeden kon de bestuurder niet tijdig afremmen waardoor een paaltje werd geraakt.