23-11-2019, Redactie - 112Groningen

Brand in Slochteren snel onder controle

Slochteren - Aan de Korenmolendreef in Slochteren is zaterdagavond brand uitgebroken bij een meubelfabriek. Door snel ingrijpen van de brandweer is de omvang van de brand beperkt gebleven.

Meerdere brandweerwagens zijn uitgerukt om het vuur te bestrijden. De brandhaard was snel gevonden waarmee het vuur snel onder controle kon worden gebracht.