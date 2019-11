23-11-2019, Wim Henstra - 112Gr.

Auto gekanteld na botsing

Uithuizen - Bij een verkeersongeval op de N363 bij Uithuizen is zaterdagavond een auto gekanteld.

Een van de auto's is vermoedelijk over de middengeleider geschoten en via een andere auto op zijn kant tot stilstand gekomen. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse om de betrokkenen te controleren. Het is niet bekend of mensen zijn meegenomen naar het ziekenhuis.