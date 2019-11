24-11-2019, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Auto achterwaarts de sloot in

Nuis - Een automobilist is zaterdagavond even na zes uur achterwaarts de sloot ingereden ter hoogte van het tankstation "Oude Riet".

De man die in de richting van Drachten reed, verloor door onbekende reden de macht over het stuur. De auto raakte de vangrail, om vervolgens achteruit de sloot in te rijden.

Een bord van de ANWB werd op een haar na gemist. De auto die aan de voorkant beschadigd raakte, is afgesleept door bergingsbedrijf Collewijn.

De automobilist die alleen in de auto zat, is later voor nader onderzoek overgebracht naar een ziekenhuis in Groningen. Het verkeer op de A7 had enige hinder van het ongeval.