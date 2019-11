24-11-2019, Redactie, foto`s mail dan info@112groningen.nl

Autobrand vermoedelijk aangestoken in Beijum

Groningen - Bij de Fultsemaheerd in Beijum stond zaterdagnacht om 00:25 uur een auto in lichterlaaie. De brandweer had de brand snel geblust, maar de auto is total loss.