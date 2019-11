24-11-2019, Rtvnoord.nl bron & Archieffoto

Politieauto raakt beschadigd na achtervolging

Tynaarlo - Een politieauto is zondagmiddag beschadigd geraakt bij een achtervolging. De politie zat vanaf Meppel achter de bestuurder van een Volkswagen Polo aan. Dat meldt Rtvnoord.nl

Op de weg naar Zuidlaren(Tynaarlo) kwam die tot stilstand. De bestuurder van de auto is aangehouden. Het is onduidelijk waarom de man op de vlucht was voor de politie. Volgens omstanders zat er ook een hond in de auto.

Foto`s van de situatie(Instagram)

Meer info en foto op Rtvnoortd.nl

(archieffoto)