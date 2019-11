25-11-2019, Redactie

Ernstig ongeval Lauwersweg Uithuizen

Uithuizen - Aan de Lauwersweg in Uithuizen is zondagavond om 23:00 uur een voertuig te water geraakt. De brandweer,ambulance en andere instanties waren met meerdere hulpdiensten aanwezig.

Bij het ongeval is in ieder geval één persoon zwaar gewond geraakt. Hij is overgedragen aan het ambulancepersoneel.

Op dit moment is het nog onduidelijk of er meerdere personen betrokken zijn bij het ongeval. Omdat ze dit niet kunnen uitsluiten doet de brandweer uitvoerig onderzoek in en rondom het water. Dat meldt de politie woordvoerder via persalarm en Twitter.

Nader info ontbreekt verder.