25-11-2019, ingezonden mededeling

Welke soorten alarmsystemen bestaan er?

Groningen - Voor de aanschaf van een alarmsysteem is het altijd handig om jezelf te oriƫnteren op de alarmsystemen. Welke alarmsystemen zijn er en welke soorten alarmsystemen zijn belangrijk om te hebben?

Het gaat namelijk wel jouw eigen veiligheid en om die van je naasten. In dit artikel zal je de antwoorden vinden om deze vragen?

Draadloos of bekabeld?

Het is belangrijk dat je voor het uitzoeken van de juiste alarmsystemen de keuze maakt om voor draadloze of bekabelde alarmsystemen te gaan. Beide soorten hebben namelijk hun voor- en nadelen. Een bekabeld alarmsysteem is in het algemeen goedkoper en het meest betrouwbaar. Het is alleen lastig om het alarmsysteem uit te breiden. Een draadloos alarmsysteem is daarentegen makkelijk om uit te breiden, maar is vaak duurder en minder betrouwbaar.



Als tussenweg zijn er hybride alarmsystemen. Dit is een mix tussen bekabelde en draadloze alarmsystemen die de voordelen van beide systemen samenbrengt. Hybride alarmsystemen zijn vaak veel hoger in kosten.

Meldkamer

Bij het vinden van een alarmsysteem is het belangrijk dat je erop let of het alarmsysteem gelinkt is aan een meldkamer. Is dit namelijk het geval, dan betekent jouw huis dag en nacht bewaakt wordt. Wanneer het alarm afgaat, bellen ze niet de politie, maar ze bellen eerst jou.

Het is ook mogelijk om te kiezen voor een alarmsysteem zonder abonnement. Bij deze alarmsystemen zijn er sensoren ingebouwd en wanneer deze sensoren vreemde patronen zien, dan krijgt je een notificatie op uw telefoon.

Beveiligingscamera

Bij het woord alarmsysteem denken de meeste mensen als eerste aan beveiligingscamera’s. Met een beveiligingscamera kunt je op elk moment van de dag zien wat er in en rond jouw huis gebeurd. Daarnaast schrikken beveiligingscamera’s inbrekers af om een poging bij jouw huis te wagen. Beveiligingscamera’s zijn dus een must-have als je een alarmsysteem gaat aanschaffen.

Andere soorten alarmsystemen

De categorie alarmsystemen is een ontzettend grote categorie. Er zijn heel veel verschillende soorten alarmsystemen en bij elke soort alarmsysteem heb je keuze uit allerlei verschillende modellen. Wij raden je dan ook aan om je voor aanschaf van een alarmsysteem goed te laten adviseren. Dit zijn een aantal alarmsystemen waarvan wij denken dat ze van groot belang zijn:

- Rookmelders

- Bewegingsmelder

- Infraroodcamera’s

Geen idee waar te beginnen met het kopen van een alarmsysteem? Vraag bijvoorbeeld een offerte aan en vergelijk meerdere alarmsystemen met elkaar en kies degene die het beste bij jou past!