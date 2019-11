25-11-2019, Oogtv.nl (Bron)

Oplichters actief in Vinkhuizen

Groningen - Er zijn oplichters actief in Vinkhuizen. Twee mannen doen zich voor als inspecteur van het Waterbedrijf Groningen. Zegt Oogtv.nl

Het Waterbedrijf meldt: ‘Deze keer gebruikten ze als smoes dat er een waterlekkage bij de buren is, en of ze even mogen binnenkijken. De een bleef zogenaamd staan, terwijl de ander mee naar boven loopt. Helaas is er vervolgens gebruik gemaakt van het feit dat er niemand meer bij de deur stond, en zijn kostbaarheden gestolen’.

‘Vraag altijd naar legitimatie, of het nu iemand van het waterbedrijf is, of iemand van een ander nutsbedrijf. Ook als degene zegt dat hij zijn pas heeft vergeten, of in de bus heeft liggen: laat hem of haar niet binnen totdat u legitimatie heeft gezien. Lees de legitimatie goed door en neem geen genoegen met een vluchtige blik. Vertrouwt u het niet, bel dan met ons, en laat niemand binnen totdat u zeker weet dat het goed zit’.