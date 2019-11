Daarbij heeft de inbreker vrij veel spullen meegenomen, waaronder goud gekleurde. Dat meldt Harendekrant.nl

Het vermoeden bestaat dat de inbraak in de vroege avond (in het donker) heeft plaatsgevonden, de bewoners waren meerdere uren afwezig. De recherche heeft sporenonderzoek gedaan. In de wijk Harenerholt, niet ver daar vandaan, wordt op de buurtapp ook al gesproken over verdachte figuren, die zich uit de voeten maken als zij worden gezien.

Het gaat in dit geval om een situatie die zich ‘s nachts om 2.00 uur voordeed bij een woning in Harenerholt. Een man was de oprit van een woning opgelopen en verstopte zich achter een auto. Toen de bewoner van het pand naar beneden ging maakte de verdachte persoon (blanke man in zwarte kleding) zich uit de voeten. Ook in deze wijk moeten mensen dus extra alert zijn.

Genoeg reden weer extra oplettend te zijn. Ziet u verdachte situaties, ga er dan voor de verandering van uit dat het wél belangrijk is. Doe uw meldingen aan de politie via 0800-8844.