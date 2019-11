26-11-2019, Oogtv.nl (Bron)

Meeste ongelukken gebeuren bij op- en afritten

Groningen - Met 72,3 procent was het percentage ongevallen op snelwegen nabij een op- of afrit in 2018 in Groningen het hoogst. 72,3% van de ongevallen geregistreerd in de buurt van een op- of afrit. Dat meldt Oogtv.nl

Dat blijkt uit onderzoek van Univé, op basis van gegevens van de RDW en Rijkswaterstaat.

De provincie Zuid-Holland echter koploper met het absolute aantal ongevallen in de buurt van een op-of afrit. In 2018 waren dat er ruim 5.600. Ruim zes op de tien ongevallen vindt plaats binnen een straal van één kilometer van een op- of afrit. Daarmee is de kans op een ongeval drie maal zo hoog in de nabijheid van een oprit of afrit.

Volgens de onderzoekers lijken ongelukken bij op- of afritten lijken overigens niet specifiek veroorzaakt te worden door woon-werkverkeer of vrachtverkeer. Doordeweeks is het aandeel ongelukken bij op- en afritten namelijk slechts licht hoger (+0,5%) dan in het weekend.

