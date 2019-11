26-11-2019, Facebook Ommelanden Midden Politie

Getuigen gezocht van inbraak Flash Casino

Hoogezand - Op maandag 25 november heeft er omstreeks 3:15 uur een bedrijfsinbraak plaatsgevonden in het Flash Casino aan de Kerkstraat te Hoogezand.

Er zijn twee personen vanaf het Heveapad weggerend via de Kerkstraat in vermoedelijk de richting van de Jan Huitzingstraat. Beide personen waren gekleed in donkere kleding en hadden capuchons op, één van de personen droeg een donkere tas bij zich.

Op het moment dat beide personen wegrenden en de Kerkstraat vanaf het Heveapad overstaken, is er op camerabeelden een grijze Audi A3 te zien, mogelijk van het type station Sportback. Deze Audi is vanaf de Kerkstraat voor het casino langs het Heveapad ingereden en vervolgens linksaf geslagen richting de Atlantakade. Mogelijk heeft de bestuurder van deze Audi de verdachten gezien, we verzoeken de bestuurder dan ook met klem om zich bij ons te melden.

Uiteraard vragen we ook aan eventuele andere getuigen om zich bij ons te melden.

Dit kan via 0900 –8844 of anoniem via 08007000

(o.v.v. zaaknummer 2019312945)