26-11-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl & Aanpak Ring zuid

Noordbaan zuidelijke ringweg dicht in weekend van 13 tot 16 december

Groningen - De noordbaan van de zuidelijke ringweg is van vrijdag 13 december 22:00 uur tot maandag 16 december 05:00 uur afgesloten in verband met werkzaamheden van Combinatie Herepoort.