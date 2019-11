26-11-2019, Michael Huising 112Gr. & Melarno Kraan 112Gr.

Zwaargewonde bij ernstig ongeval in Veendam (Video)

Veendam - Aan het Beneden Verlaat in Veendam raakte dinsdagmiddag om 17:15 uur een auto te water. De inzittenden is zwaargewond uit de auto gehaald, zegt de politie op Twitter. Er werd ter plaatse gereanimeerd.



De hulpdiensten waren massaal uitgerukt om hulp te bieden. De oorzaak is niet bekend. Het ging om een eenzijdig ongeval. De Voa doet onderzoek naar de toedracht. De buurt(omstanders) waren erg geschrokken. Dvhn Rtvnoord