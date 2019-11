27-11-2019, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Auto tegen boom, hond blijft alleen achter

Tolbert - Een automobilist is dinsdagavond even voor middernacht met zijn auto tegen een boom gebotst op de Mensumaweg in Tolbert.

De bestuurder die in de richting van Oldekerk reed, verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur, en botste vervolgens tegen een boom. De bestuurder wachtte de komst van de politie niet af en koos het hazenpad. De politie is later nog wel naar de man op zoek geweest, maar hebben hem (nog) niet kunnen aanhouden.

Een ambulance die ook ter plaatse was gekomen, kon weer terug naar de post.

Toen de politie ter plaatse kwam, troffen ze in de auto een hond aan, deze is later meegenomen door een medewerkster van de dierenambulance. Berger Collewijn heeft de zwaar beschadigde auto afgesleept.