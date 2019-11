27-11-2019, Sikkom.nl tekst

Buschaufeur Qbuzz en fietser gaan los (Update)

Groningen - Een chauffeur van Qbuzz parkeerde gisteravond zijn bus in de Groningse wijk Paddepoel om even los te gaan op een fietser. Wat er precies vooraf is gegaan, is bij ons onbekend. Meldt Sikkom.nl