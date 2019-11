27-11-2019, Raymond Meter mobiele foto`s 112Groningen & redactie M. Nuver

File door ongevallen op A28 nabij Haren

Groningen - Op de A28 zijn om17:30 uur meerdere auto's tegen elkaar gebotst tussen Groningen en Haren. Dit gebeurde in de richting van Groningen. De brandweer van de stad kwam kort ter plaatse.

1 persoon raakte volgende de informatie die wij kregen lichtgewond. Door het ongeluk ontstond er een kilometerslange file van 6 km. Poort heeft de auto`s geborgen.

Even later was het weer raak op de A28.

Tv Noord