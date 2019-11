28-11-2019, Oogtv.nl (Bron) & foto Gemeente Groningen

Voorlopig geen verbod op lachgas in stad

Groningen - Burgemeester Koen Schuiling gaat de verkoop van lachgas in Groningen voorlopig niet verbieden. Zegt Oogtv.nl.

Hij wil eerst een experiment in Arnhem afwachten. Dat bleek woensdag bij een raadsdebat.

In Arnhem mag lachgas niet meer verkocht worden op straat en in horecazaken. Het is namelijk nog maar de vraag of dat verbod juridisch stand houdt. Verbieden is volgens Schuiling niet mogelijk. Lachgas is nog altijd een legaal product, mede omdat het gebruikt wordt bij slagroomspuiten.

De fracties van de PVV en Partij voor de Dieren zijn voorstander van het verbieden van lachgas. De Stadspartij wil lachgas in de horeca verbieden. Het gemeentebestuur is daar in principe niet op tegen. De gemeenteraad is voorstander van de verkoop van lachgas bij evenementen. Wie een lachgaspatroon op straat laat liggen, maakt kans op een bekeuring. Lachgas mag nu gewoon verkocht worden in horecazaken en in winkels .