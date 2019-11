28-11-2019, Politie tweet, bron en foto Marco Randazzo 112Gr.

Stoffelijk overschot gevonden bij Leermens (Video)

Leermens - Donderdagmiddag rond 12:15 uur is een man aangetroffen in het water aan de Rondweg in Leermens. Dat meldt de politie via Twitter. Op de kade lagen visspullen, mogelijk van de man.

De politie doet onderzoek naar de identiteit en doodsoorzaak van deze persoon. Nader info ontbreekt.