28-11-2019, Dvhn.nl bron

Lege trein beschoten bij rangeerterrein Onnen

Onnen - Onbekenden hebben afgelopen nacht een lege trein beschoten bij het rangeerterrein in Onnen. Daarbij sneuvelde een ruit. Het incident gebeurde aan het begin van de nacht. Zegt Dvhn.nl

Er waren geen personeelsleden of reizigers in de trein aanwezig.

Schade verhalen

,,Zoals altijd in dit soort gevallen zullen we aangifte doen en gaan we proberen de schade op de dader te verhalen”, stelt een woordvoerster van de NS.

