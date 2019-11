28-11-2019, Michael Huising 112Gr. & Gerben v/d Laan & Youtube

Auto raakt te water op de Transportweg in Veendam (Video)

Veendam - Op de Transportweg in Veendam raakte donderdagavond om 18.30 uur een bestuurder van de weg bij een eenzijdig ongeval. Deze eindigde in een sloot. Bij aankomst van de brandweer was de persoon al uit de auto.

De automobilist raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is onbekend wat de oorzaak of is.