Brandalarm blijkt storing, basisschool en gemeentehuis ontruimd

Leens - Het gemeentehuis en een basisschool in Leens zijn vrijdagmorgen korte tijd ontruimd geweest door een brandmelding.

Omstreeks 09:15 uur werd de brandweer van Wehe den Hoorn gealarmeerd voor een brand in het gebouw. Eenmaal ter plekke bleek er geen sprake te zijn geweest van een daadwerkelijke brand, maar bleek het om een storing te gaan. Enige tijd later kon men het pand weer in en keerde de brandweer retour.