29-11-2019, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Grip1: `Spullen` voor het maken van vuurwerk aangetroffen (Video)

Groningen - Vrijdagmorgen rond 11:00 uur is er in een woning aan de Oosterhamriklaan een onbekende hoeveelheid spullen gevonden voor het maken van vuurwerk. De hulpdiensten rukten massaal uit naar het wooncomplex.

De politie is heeft één persoon aangehouden, deze is voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Volgens enkele getuigen werd de man vanmorgen in de Plus supermarkt gearresteerd door de politie.

Explosieve opruimings dienst

Omstreeks 12:40 uur arriveerde de Explosieve Opruimings Dienst (EODD) van Defensie bij het pand. De mensen van de EODD zijn speciaal opgeleid om onder andere verdachte spullen veilig te stellen.

Omliggende woningen ontruimd

De bewoners van vier naastgelegen woningen is gevraagd tijdelijk uit hun woning te gaan. Dit in verband met het mogelijke gevaar bij de opruiming van het materiaal dat is aangetroffen.

Grip 1

Inmiddels is er door de hulpdiensten opgeschaald naar GRIP 1. GRIP staat voor gecoördineerde regionale incidentenbestrijdingsprocedure. Het is een vaste regeling die ingaat bij een groot incident. Er komt een Mobiele Commando Unit (MCU) ter plekke waarin men kan overleggen over de situatie.

De politie doet in samenwerking met de overige hulpdiensten onderzoek.