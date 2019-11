29-11-2019, Raymond Meter - 112Groningen.nl

Brandweer rukt uit voor gaslek op woonboot

Groningen - De brandweer van Groningen moest vrijdagmiddag uitrukken voor een gaslek/lucht op een woonboot aan de Noorderhaven in de stad.

De brandweer ging ter plekke op verkenning. De Noorderhaven was tijdelijk afgesloten door de politie. Het is onbekend of er daadwerkelijk sprake was van een gaslek. Na 20 minuten keerde de brandweer terug.