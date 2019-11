29-11-2019, Ingezonden door gedupeerde

Veroorzaker ongeval gezocht, doorrijden strafbaar

Nieuwolda - Donderdagnacht rond half twee hoorden de bewoners een harde knal waardoor meerdere mensen in de straat wakker werden. Vrijdagmorgen bleek een auto ernstig aangereden te zijn. Schade dusdanig dat het niet mogelijk is er nog mee te rijden.

Conclusie en feiten na speurwerk en camerabeelden:

-Iets na 1 uur vannacht rijd er een vrachtauto, met vlakke laadvloer, vanuit de Delfzijl-kant het dorp binnen. Tien minuten later rijdt hij weer terug en botst tegen de auto (01:22h).

-Tijd later (rond half vier) stop er een personenauto en zoekt bestuurder, met zaklantaarn onderdelen op, die hij in zijn kofferbak gooit. Ook deze komt uit de richting Delfzijl.

-Wie weet wie dit was? Wie heeft er een behoorlijk beschadigde vrachtauto gezien? Beschadiging moet aan de bijrijderskant zijn. We hebben een ruitenwisserpomp gevonden, dus het moet wel opvallen.

Doorrijden na een ongeval is strafbaar, de mensen doen aangifte.

Tips bel de politie via 09008844 of mail de redactie via info@112groningen.nl