29-11-2019, Joey Lameris & redactie M. Nuver

Situatie na uren weer veilig, EOD weer weg

Groningen - De burgemeester, de waterschappen en diverse andere diensten kwamen vrijdagmiddag met spoed samen om de situatie rond de woning te bespreken. Meldt Oogtv.

Daarvoor was de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure ingesteld (GRIP 1). De veiliheidsregio heeft zich verzameld aan de de Soendastraat om het gezamelijke onderzoek in goede banen te leiden en de gemeente en andere diensten te informeren. Om 11:00 uur begon de situatie.

De gemeente vraagt na de gebeurtenissen bij de woning een bestuurlijke rapportage op bij de politie. Op basis daarvan neemt de burgemeester besluit of de een openbare orde in de wijk gevaar loopt. Burgemeesters kunnen op basis van deze informatie maatregelen treffen om criminaliteit te bestrijden of overlastgevende situaties te beëindigen.

Update:

Vrijdagavond om 19:30 uur was alles uit de woning gehaald en keerde iedereen terug.