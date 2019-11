29-11-2019, Facebook Politie Groningen

Verdachte(24) van straatroof aangehouden (Video)

Groningen - De politie heeft op woensdag 27 november 2019 een 24-jarige man uit Emmen aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een straatroof aan de Fongersplaats te Groningen.

Daar is op dinsdag 8 januari 2019 een vrouw mishandeld door meerdere personen en is haar tas gestolen. De 24-jarige verdachte is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De rechter-commissaris heeft een bevel van bewaring voor een termijn van veertien dagen afgegeven. De politie gaat verder met het onderzoek naar de identiteit van de mededaders.

