30-11-2019, Rtvnoord.nl bron

Definitief geen nachtelijke bemanning in Vlagtwedde

Vlagtwedde - De ambulancepost in Vlagtwedde wordt definitief geen post die 24/7 wordt bezet. Een petitie, die 1137 keer is ondertekend, drong erop aan om de post ook in de nachtelijke uren te bemannen. Zegt Rtvnoord.nl