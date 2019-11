30-11-2019, Martin Nuver 112Gr.

Auto tegen boom op de N46, 1 gewonde

Groningen - Op de N46 in de scherpe bocht is zaterdagmiddag om 13:30 uur t.h.v. Noorderhoogebrug een automobilist tegen een boom gebotst. Daarna kwam hij op de linkerbaan na een draai tot stilstand.

De oorzaak is niet bekend. De auto raakte door de klap tegen de boom zwaar beschadigd. Het ging om een eenzijdig ongeval. Getuigen schoten direct te hulp. De auto is afgesleept door berger Poort. 1 rijstrook was 45 minuten afgesloten.

Dvhn