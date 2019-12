01-12-2019, Persbureaumeter.nl

Broei in berg houtsnippers Bunne (Video)

Bunne - De brandweer is zondagmiddag uitgerukt naar een pluimveebedrijf aan Bunnerveenseweg in Bunne voor een brand in een berg met houtsnippers.

Om de brand te kunnen blussen is een groot watertransport WTS opgeroepen met 3 kilometer slang aanboort. Eerder op de dag was bij het bedrijf aan de Bunnerveenseweg broei ontstaan in een berg houtsnippers en nam de rook toe. Hier op is de brandweer gealarmeerd. Op het pluimveebedrijf waren op het moment van de brand, geen dieren aanwezig.