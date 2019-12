02-12-2019, Marco Randazzo 112Groningen

Auto met neus in sloot na glijpartij bij Leens (Video)

Leens - Op de Dijkstilsterweg nabij Leens is maandagmorgen om 10:55 uur een automobiliste met haar auto met de neus in een sloot gekomen naast de weg.

De auto draaide 180 graden door plaatselijke gladheid op de weg. Een ambulance verpleegkundige onderzocht de vrouw. Ze kwam met de schrik vrij en werd opgehaald door haar echtgenoot. Een berger heeft de auto geborgen.