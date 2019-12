02-12-2019, AmbulancezorgGroningen foto & 112gr.

Nieuwe ambulancekleding in gebruik genomen

Groningen - ‘Zo vertegenwoordigen wij de ambulancezorg in Noord-Nederland’. Het is zover! Vanaf vandaag kun je de eerste ambulanceprofessionals in Noord-Nederland tegenkomen in de nieuwe ambulancekleding. Meldt ambulancezorg Groningen op Facebook.