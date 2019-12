02-12-2019,

Supermarkt Budget Food in Winschoten overvallen

Winschoten - Aan de Vissersdijk in Winschoten is maandagmiddag rond 14:30 uur de Budget Food overvallen.

De overvaller kon ontkomen na een graai in de kassa. 1 persoon raakte gewond tijdens een gevecht met de dader.

Politie tweet: Aan de Vissersdijk in Winschoten is een winkel overvallen. Het personeel is daarbij bedreigd. De dader is voortvluchtig. Het betreft een getinte, ongeveer 30-jarige man, blauwe spijkerbroek, blauwe jas met witte strepen, een groene sjaal en een zwart-grijze muts.

Tips? bel dan 09008844