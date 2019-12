02-12-2019, Oogtv.nl (Bron) & Nos.nl

Maximum snelheid van 100 kilometer gaat 16 maart in

Groningen - De maximum snelheid op de weg overdag gaat op 16 maart naar honderd kilometer per uur. Dat meldt de NOS en Oogtv.nl.

Volgens minister Van Nieuwenhuizen zijn dan alle verkeersborden aangepast. Rijkswaterstaat gaat de nieuwe borden tussen donderdagavond 12 maart en maandagochtend 16 maart plaatsen. De maximumsnelheid is nodig om de stikstofuitstoot terug te brengen. Zo krijgt de bouwsector weer ruimte om aan de slag te gaan.

In de avond na 19.00 uur en in de nacht mag er op diverse snelwegen wel 120 of 130 kilometer per uur gereden worden.