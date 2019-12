02-12-2019, Ruben

Ernstig ongeval met Groninger bij Bunde

Bunde - Vlakbij de Combi Market in het Duitse Bunde is maandagavond rond 19:30 uur een ernstig ongeval geweest tussen een Nederlandse automobilist en een Duitse trekker. Net over de grens bij Bad Nieuweschans.

1 persoon raakte daarbij ernstig gewond aldus een getuige. De toedracht is niet bekend. De politie noteerde de gegevens.