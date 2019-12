02-12-2019, Marc Dol - 112Gr.

Brandweer Stadskanaal oefent in Musselkanaal

Stadskanaal - De brandweer van Stadskanaal heeft op 2 december de laatste oefening van 2019 gehouden.

Bij de oefening was een auto tegen een fabriekshal gereden. De auto was in brand gevlogen en de brand had zich uitgebreid naar een andere hal en de bovenverdieping. Tijdens de incidentsbestrijding ontdekte de brandweer iemand met een bomgordel. Alle ingezette manschappen werden teruggetrokken tot de situatie veilig genoeg was om de hulpverlening te hervatten.