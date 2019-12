03-12-2019, Marc Dol - 112Gr.

Bestelbus botst tegen boom

Stadskanaal - Op de Alteveersterweg bij Stadskanaal is maandagavond rond 23.30 uur een bestelbus tegen een boom gebotst.

Door een onbekende oorzaak kwam de bestuurder via de berm tegen de boom tot stilstand. Een ambulance is ter plaatse gekomen om de bestuurder te verzorgen en naar het ziekenhuis te vervoeren. De bestelbus is, met enige moeite vanwege de ongunstige positie, geborgen.