03-12-2019, Martin Nuver 112Gr.

Ongeval letsel Dimantlaan Groningen

Groningen - Bij de Diamantlaan/Metaallaan is dinsdagmiddag om 12:15 uur een fietser lichtgewond geraakt bij een aanrijding met een automobiliste. De Voa was toevallig in de buurt en reed mee.