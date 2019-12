03-12-2019, Oogtv.nl (Bron)

Minister moet onderzoek Paddepoelsterbrug voor maart klaar hebben

Groningen - Minister Cora van Nieuwenhuizen moet in maart van volgend jaar een onderzoek naar een tijdelijke oplossing voor de Paddepoelsterbrug delen met de Tweede Kamer. De kamer stemde dinsdagmiddag in met een motie over de kwestier.

De motie werd ingediend door de D66-kamerlid Rutger Schonis, gesteund door de kamerleden Moorlag, Van der Graaf , Laçin en Kröger. Het onderzoek dient om sneller te komen tot een oplossing voor de getroffen omwonenden in de directe omgeving van de Paddepoelsterbrug. Met name de traagheid van de MIRT-verkenning naar een permanente oplossing (deze is pas in het najaar van 2021 klaar) schoot de kamerleden in het verkeerde keelgat.

D66-raadslid Tom Rustebiel is blij dat een oplossing langzaamaan dichterbij komt. “Ik blijf het bizar vinden dat D66-kamerleden in Den Haag meerdere keren kamervragen moeten stellen en een motie in moeten dienen voor het herstel van een relatief simpele en lokale brug, die er al 15 maanden geleden uit is gevaren door een bedieningsfout. Maar we zijn weer een stapje verder en deze landelijke steun doet zowel ons als lokale politici als ook de bewoners goed.”

De brug ging een jaar geleden kapot nadat een schip er tegenaan was gevaren, buiten de schuld van de schipper. Sindsdien is de oude brug ontmanteld en zowel een tijdelijke als een permanente oplossing voor de buurtbewoners lijkt ver weg. Ook de gemeente en de provincie willen dat de minister een tijdelijke vaste noodbrug plaatst. Aldus oogtv.nl

