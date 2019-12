03-12-2019, Facebook Politie Groningen

Pas op voor smoesjes aan de deur

Groningen - Helaas zijn het vaak ouderen die slachtoffer worden van babbeltrucs. Oplichters en dieven proberen u van alles op de mouw spelden.

Ze hebben maar één doel: bij u binnenkomen en iets stelen. Laat daarom nooit onbekenden binnen, hoe onaardig u dit misschien ook vindt.

Oplichters kunt u niet vooraf herkennen. Ze kunnen bij u aanbellen en zich voorstellen als medewerkers van de thuiszorg of energiebedrijf of als nieuwe buur. Ze kunnen u om hulp vragen, bijvoorbeeld geld voor benzine of een taxi, maar het kan ook zijn dat ze u iets willen aanbieden. Over deze smoesjes hebben ze goed nagedacht en daarom klinken ze ook vaak geloofwaardig. Laat u echter niet foppen, want ze willen maar één ding en dat is bij u binnenkomen. Eenmaal binnen zorgt de dader dat u wordt afgeleid. Later ontdekt u dat uw bankpas, geld of sieraden verdwenen zijn.